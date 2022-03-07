〈俄烏衝突〉戰爭拖垮歐洲貨幣 歐元跌至22個月新低 瑞士法郎因避險需求強升

歐元兌美元匯率跌至 22 個月新低，因烏克蘭戰爭導致油價飆升，並引發對歐洲可能遭遇停滯性通膨衝擊的擔憂。

歐元在周一 (7 日) 亞洲交易時段一度下跌 1% 至 1.0822 美元，為 2020 年 5 月以來新低。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐元已下跌超過 4%，可能會挑戰 2020 年低谷的 1.0636 美元。

過去一周，在盧布下跌的帶動下，每種東歐貨幣兌美元均下跌。

歐元兌避險貨幣瑞士法郎，周一也跌破平價，觸及 0.9970，這是自 2015 年瑞士退出與歐元掛鉤以來首次。瑞士央行理事會成員 Andréa Maechler 表示，央行已準備干預，以應對快速走強的瑞郎。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示，美國及其盟國正在考慮禁止進口俄羅斯石油和天然氣，以應對俄國對烏克蘭的襲擊。此舉讓歐元在周一的跌勢加劇，在離岸交易中，盧布兌美元匯率下跌 11% 至 138.50。

三菱日聯摩根士丹利證券公司首席外匯策略師 Daisaku Ueno 指出，在俄羅斯入侵烏克蘭出現停止跡象前，不可能理性地判斷歐洲貨幣何時能止跌，最接近戰區的國家的貨幣已被拋售，因為它們將受到對俄羅斯制裁的最大影響。

Westpac 分析師 Sean Callow 表示，由於戰爭就在歐洲家門口，歐元受到最大的打擊，歐洲大部分地區對俄羅斯能源的依賴程度，不是可以迅速逆轉的，市場正在消化更悲觀的歐洲增長前景。