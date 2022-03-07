〈台幣〉資金大逃殺重貶1.32角下探28.247元 創近11個月新低

國際油價飆高直逼 140 美元大關，導致美股期指跳水，台股今 (7) 日盤中崩跌逾 500 點，直接摜破半年線及年線，亞洲股匯市倒成一片，資金上演大逃殺戲碼，新台幣兌美元匯率應聲重貶 1.32 角，下探 28.247 元，創下近 11 個月來新低。

美國研擬禁止進口俄羅斯石油，導致北海布蘭特原油 (Brent) 價格飆高，一度逼近每桶 140 美元，創 2008 年以來新高，美股期指應聲重挫，台股也湧現恐慌性賣壓，盤中重挫逾 590 點，回測 17100 點，創 4 個月來新低。

新台幣兌美元匯率近來貶不停，外資不斷匯出，並轉進美元，使得美元維持強勢，新台幣今天以 28.16 元開盤後，隨即湧現大量美元買盤，匯價直接跌破 28.2 元關卡，最低來到 28.247 元，貶值 1.32 角，為去年 4 月 19 日以來的最低點。

亞洲匯市今天全面跳水，韓元兌美元早盤重貶 0.7%，新台幣同步驟貶 0.37%，新加坡幣也貶 0.24%，日圓貶值 0.13%，人民幣貶 0.08%。

央行上周五公布我國 2 月底外匯存底為 5499.94 億美元，較上月底增 11.2 億美元，續創單月新高，外資淨匯出 19.03 億美元，不過，台北外匯市場算是平衡，沒有出現失序情況，若有波動大的情況，央行會進行小幅調節。