〈房產〉高雄、台南2月房屋買賣移轉棟數下滑 雙創近一年新低點

南二都台南、高雄 2 月買賣移轉棟數出爐，高雄 2 月總移轉棟數 2437 棟，月減 36.6%，年增為 4.7%，台南 2 月總移轉棟數為 1430 棟，月減 36%，年增 3%，南二都本月移轉棟數，也是繼去年 2 月之後，近一年來新低點，高雄 2 月更是自去年 9 月台積電設廠議題發酵後，首度跌破 3000 棟。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年 1 月底到 2 月初，適逢春節連假 9 天，又遇 228 連假，因工作天減少影響交屋過戶時程，因此讓移轉棟數略有減少，高雄受台積電設廠效應，房價正處攀升期，市場轉為賣方優勢，價格高、讓利縮，都延緩了民眾下手的觀望期，走向「量縮價漲」的趨勢，因而影響近期高雄交易表現；然而，台南、高雄產業發展利多豐沛，依據行政院主計總處最新預估今年 GDP 上修至 4.42%，顯見市場產業動能仍強勁。

觀察高雄 2022 年 2 月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、鳳山區及苓雅區，三民區以 347 棟居冠，年月都是雙減，月減 49.5%，年減 7.5%，鳳山區以 280 棟居次，月減 28.6%，年增 15.2%，苓雅區為 249 棟，月減 25.4%，年增 35.3%。

台南 2022 年 2 月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為安平區、永康區及安南區，安平區與永康區皆以 181 棟並列第一，其中安平區年月雙增，月增 16.8%，年增 24%，永康區則是月減 49%，年減 17%，安南區為 173 棟，月減 8.9%，年增 53.1%。

高雄從今年開始，包括三民、鳳山、左營、鼓山等幾大購屋熱區，已連續兩個月逐月下修，台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，市場可供給案量減少，民眾想買卻買不到合適物件，是近期交易趨緩的主因之一。

馮紹清指出，台積電效應讓高雄在去年底房市交易量出現爆衝後，建商餘屋大幅去化，中古市場則是屋主看好未來房價利多，多數選擇惜售或是開高價，讓市場可售物件減少，或是庫存多以中高總價物件居多，找不到合適物件，民眾就暫且慢慢看、慢慢買，不過也有極少數低於市場行情的物件出現，甚至讓買家超出開價，加價搶入手。