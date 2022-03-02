〈紐約匯市〉俄警告基輔平民速離 美元勁揚 歐元貶至近兩年新低

美元兌一籃子主要貨幣周二 (1 日) 勁揚，歐元貶至近兩年低位，俄羅斯警告烏克蘭首都居民盡速離開，並加強對都市地區的飛彈轟炸。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.69%，報 97.37，盤中最高觸 97.57，最低 96.63。

投資人對於俄烏局勢的最新進展感到緊張不安，俄羅斯國防部周二警告，將對烏克蘭首都基輔發動攻擊，並向第二大城哈爾科夫發射飛彈，呼籲當地居民盡速離開。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「發生如 70 年代全球石油危機的機率正在提升，投資人正盡快尋求避險。」他表示，歐元身在這場危機的最前端，最容易遭受能源危機衝擊。

歐元兌美元盤中跌幅擴大，貶近 0.9% 至 1.1120 美元，最低觸 1.1090 美元，為 2020 年 6 月以來最低水平。

ING 外匯分析師發布報告稱，今天的焦點在於制裁行動是否開始對俄羅斯的商品流動產生影響，以及俄羅斯央行是否採取更多措施支持盧布，若制裁影響俄羅斯天然氣流向歐洲，瑞典克朗、歐元和英鎊所受影響可能最大，挪威克朗則可望繼續受惠高油價。

澳幣兌美元稍早一度創 1 月中旬以來最高的 0.7290 美元，截稿前小跌 0.03%，報 1 澳幣兌 0.7259 美元。澳洲央行周二將利率維持在歷史低點，並將俄烏戰爭視為主要的不確定性來源。

避險貨幣方面，美元兌日圓貶 0.12% 至 114.86 日圓，美元兌瑞郎升 0.21% 至 0.9186 瑞郎。瑞士央行 2 月活期存款幾乎沒有任何變動，顯示央行可能已放棄減緩瑞郎升值步伐。

瑞穗外匯銷售主管 Neil Jones 稱，部分投資人對於近來日圓表現落後於瑞郎感到失望，部分原因在於日本能源需求較高，購買能源代表必須賣出日圓轉而買入美元，這對日圓造成貶值壓力。

盧布兌美元貶 7% 至 1 美元兌 101.2 盧布，此前曾一度貶破 120 盧布，創歷史新低，在俄羅斯央行緊急升息的幫助下，盧布跌勢已較收斂，但仍較今年最高水平跌近 30%。

Jones 表示，投資人正在關注俄羅斯盧布，以此確立其他貨幣的走勢，盧布可說是目前外匯市場的晴雨表。

截至台灣時間周三 (2 日) 約 6:00 價格：