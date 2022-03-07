〈俄烏衝突〉南韓實施追加制裁 停止與俄國央行進行交易

俄烏戰火持續延燒，南韓政府考量國際社會對俄羅斯採取的金融制裁動向，周一 (7 日) 開會決定參加追加制裁，停止與俄羅斯中央銀行之間的交易。

據《韓聯社》周一 (7 日) 報導，南韓政府於同 (7) 日上午在政府首爾辦公大樓，召開第 13 次烏克蘭局勢因應專案小組會議，考量國際社會對俄國採取的金融制裁動向，南韓政府決定採取停止與俄羅斯中央銀行交易等追加制裁措施。

除此之外，南韓政府還決定向那些，對俄羅斯、烏克蘭出口占比超過 30% 以上的南韓企業，提供最高 10 億韓元 (新台幣 2300 萬元) 的資金援助，全年預算 2000 億韓元。按照此項規定，以去年統計資料進行概算，6021 家從事俄、烏出口業務的南韓企業當中，有 1824 家符合資格，可領取補助金。

南韓官員表示，和相關部會進行溝通協調後，就會公布具體內容。

美國財政部 2 月 28 日宣布，禁止美國公民和俄羅斯中央銀行進行任何交易，且該項制裁也針對俄羅斯國家財富基金 (National Wealth Fund) 和俄羅斯財政部。

另外歐盟也在 2 月 28 日宣布禁止和俄羅斯中央銀行進行交易；另外也禁止參加俄羅斯直接投資基金 (Russian Direct Investment Fund，RDIF) 有共同出資的專案計畫。