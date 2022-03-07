〈俄烏衝突〉普丁：戰爭將持續到烏克蘭接受要求

在俄羅斯入侵烏克蘭近兩周之際，俄國總統普丁表示，戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求，凸顯雙方透過談判化解分歧的希望渺茫。

普丁上周日（6 日）重申，戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求，並停止抵抗。他說，烏克蘭必須「非軍事化」，明確表態他的目標是推翻烏克蘭現任政府。

根據克里姆林宮的聲明，普丁在與土耳其總統厄多安的通話中，說明俄軍「特別軍事行動」的進展，並重申「特別軍事行動」的主要目標。

聯合國在上周日表示，自俄烏開戰以來，逃離烏克蘭的人數已超過 150 萬人。

雖然俄國幾乎已投入地面部隊所有兵力，但由於後勤不足導致俄軍攻勢放緩。不過，目前俄軍仍未發揮砲兵、電子戰、無人機及戰機的戰力。

華府智庫戰爭研究所（ISW）說，俄軍在上周末多數時間並未發動新一波攻勢，而烏軍在北部城市哈爾科夫（Kharkiv）附近展開反擊。

ISW 的報告顯示，俄軍可能會在 48 小時內再度攻擊基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫（Mykolayiv）及敖德薩。

美國國務卿布林肯上周日表示，若波蘭向烏軍提供部分蘇聯時期的戰機，美方將研究如何補充波蘭的軍火庫。美國政府上周已批准向烏克蘭提供價值 3.5 億美元的軍火。

布林肯另表示，美國正在討論禁止進口俄羅斯石油的問題，引發布蘭特原油期貨周一盤中一度暴漲 18% 至 139.13 美元，目前漲幅收斂至約 9%，黃金則大漲 1.3% 至每英兩 1,997.37 美元。