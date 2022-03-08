〈俄烏衝突〉小摩宣布旗下所有債券指數剔除俄債 月底生效

摩根大通 (小摩)(JP Morgan) 周一 (7 日) 宣布加入明晟 (MSCI)、富時羅素 (FTSE Russell) 等指數公司行列，將俄羅斯主權債和公司債排除於所有債券指數之外，3 月 31 日起生效。

小摩表示，新興市場債券指數 (EMBI)、企業新興市場債券指數 (CEMBI) 都將剔除俄羅斯債券，全球新興市場政府債券指數 (GBI-EM) 也將排除以盧布計價的俄羅斯政府債券。

除了俄羅斯，小摩也一併將白俄羅斯主權債排除在環境、社會與治理 (ESG) 相關指數之外。

此舉可能成為對俄羅斯債務影響最大的決定之一，據小摩稱，追蹤 EMBI 的資產規模約 4,150 億美元，追蹤 GBI-EM 的資產約 2,450 億美元，均為新興市場投資的產業標準。

在俄烏衝突爆發前，俄羅斯主權債約占摩根大通新興市場本幣債券指數的 6%，占美元計價債券指數 2.7%，主權債下跌和盧布貶值後，兩者權重已分別降至 1.8% 和 0.7%。

BlueeBay Asset Management 高級新興市場主權策略師 Timothy Ash 表示，將俄羅斯證券納入指數是鼓勵甚至是強迫對俄羅斯投資的行為。

隨著對俄制裁行動一波接著一波，加上面對外界壓力，明晟、富時羅素與標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 在內的指數編纂公司已在上周陸續剔除俄羅斯股票。