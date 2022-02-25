〈房產〉房產漲幅攀高 統計：全台5年房價漲幅為薪水3倍

市調機構統計 5 年前全台房價與 2021 年對比，5 年間全台房價平均漲幅超過 3 成，六都中以台南市漲幅逾 4 成居冠，進一步與行政院主計處公布每月平均總薪資對比，薪資 5 年來僅成長 1 成，全台房價成長速度約為薪資 3 倍，顯示賺錢速度明顯跟不上飆漲的房價。

統計顯示，近 5 年全台房價前三名漲幅約 4 成，依序為台南市 43%、台中市 42.1% 以及桃園市 38.9%。

根據「591 實價登錄」統計 5 年前全台房價，2017 年全台房屋每坪約 20.1 萬元，而 2021 年房屋單價已上漲到 26.7 萬元，增幅達 32.8%。不過若是與行政院主計處公布的每月平均總薪資對比，薪水 5 年來又增加多少? 2017 年每人每月平均總薪資為 49,989 元，2021 年則成長至 55,754 元，增加 11.5%。也就是說 2017 年至今，房價增加 3 成，然而薪水只成長 1 成。

更進一步分析近 5 年來六都及新竹縣市房價漲幅，前三名漲幅約 4 成，依序為台南市 43%、台中市 42.1% 以及桃園市 38.9%，與 2017 年相比，三縣市房屋單價也正式揮別 1 字頭。其中漲幅居冠的台南市，若與薪資漲幅相比，差距約 3.7 倍，是六都之中薪水最追不上房價的縣市。全因台南房市受惠台積電南科設廠、鐵路地下化與三井 OUTLET 進駐等，在建設利多推波助瀾下，又以南科周邊的新市及善化兩區身價更是水漲船高。

而漲幅居次的台中市，房價也增加 42.1%，對比薪資成長幅度和台南相同為 3.7 倍。尤其台中港重劃區因三井 OUTLET 開幕、台中海生館以及捷運藍線等開發議題，其中新建案房價由 5 年前的 1 字頭，如今已坐 2 望 3。位居第三名的桃園市，在雙北房價基期過高的情況下，成為脫北者移居首選，人口紅利締造房市佳績，漲幅近 4 成，與薪資差距同樣高於全台平均，其中八德擴大重劃區表現亮眼，在桃園捷運綠線加持下，房價從 1 字頭晉升 3 字頭，漲勢驚人!

再來，漲幅超過 2 成的則有高雄市與新竹縣市，分別為 27.8% 與 23.1%。5 年來高雄房屋單價正式邁向 2 字頭，房價漲幅約薪資成長速度的 2.4 倍，尤其近年被認為是推升房價保證的台積電，於 2021 年年底正式宣布將在楠梓設廠，造成該區房價一口氣飆升。

統計顯示新竹縣市房產在竹科新貴買盤下，房價 5 年成長 23.1%，又以東區及竹北房價更是翻倍漲，房價成長速度約薪資 2 倍。

對比 5 年前，台北市房價漲 13.7%，新北市則是 18.8%，漲幅較其他都會區來的少，也因此房價成長速度與薪資差距為全台最小，台北市相差 1.2 倍，新北市則是 1.6 倍，主因是房價已在高水位，增值性相對穩定，但也因為房屋單價遙遙領先其他縣市。