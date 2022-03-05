〈俄烏衝突〉原物料飆13%寫史上最猛單周紀錄 全球糧價漲勢受矚目

俄國入侵烏克蘭帶動原物料狂飆，一項追蹤 23 種商品的指數本周大漲 13%，寫下史上最猛單周漲幅，加劇全球通膨升溫疑慮。聯合國統計的糧價指數在 2 月攀抵歷史新高，由於這是在俄烏戰爭爆發前統計的，3 月指數可能進一步上漲。

彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 在周五 (4 日) 為止的一周共上漲 13%，是 1960 年代有紀錄以來最大漲幅。

俄國是原油、天然氣、農作物、化肥、金屬的供應大國，受到多國制裁影響，目前黑海船運已經中斷，俄羅斯日益遭到孤立，交易員紛紛尋求替代選項。假如短缺情形持續下去，將加速推升全球物價漲勢。

舉例來說，小麥期貨最近掀起驚人漲勢，本周狂飆逾 40%，目前位處 14 年新高，每蒲式耳報價超過 12 美元。在巴黎，研磨小麥價格漲到前所未見的每噸 400 歐元 (438 美元)。

小麥漲勢甚至蔓延到各種可能作為替代選項的農作物，例如稻米，即使稻米現階段供應仍充足。稻米期貨周四大漲 4.2%，每 100 磅報價達到 16.89 美元，觸及 2020 年 5 月以來最高價。

聯合國糧農組織 (FAO) 周五公布，2 月糧價指數較去年同期上漲 224.1%，報 140.7 點，以植物油和乳製品漲幅最大。

雖然 2 月糧價指數主要在俄國尚未入侵烏克蘭之前統計，但分析師說，黑海緊張局勢早在戰爭爆發之前就已刺激農產品上漲，如今戰事爆發、供應中斷，如果中斷時間持續更久，可能會對農作物出口造成重大影響。

俄烏合計供應全球超過四分之一小麥、五分之一的玉米和大麥，以及約 80% 葵花籽油。