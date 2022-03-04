〈俄烏衝突〉標普調降俄國主權信評至「CCC-」警告未來可能再下修

標準普爾全球評級 (S&P) 周四 (3 日) 將俄羅斯主權評級由垃圾級別的「BB+」降至「CCC-」，距離上次調降僅花短短不到一周的時間。

俄國擁有龐大的外匯存底，本有能力償債，但俄國進犯烏克蘭之後，各國紛紛祭出金融制裁，凍結俄國部分資產、俄國多家銀行被踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付網路和其他制裁措施，俄國資產被視為不可投資，俄國償債能力備受質疑。

標普全球周四將俄羅斯主權信用評級由「BB+」降至「CCC-」，進一步陷入垃圾級區域，同時亦將俄羅斯長期外匯評級由「ВВВ-」下修至「CCC-」。

標普全球周四指出，再度下調俄國信評是因為該國違約風險大幅提高。(圖片：AFP)

標普全球上周就將俄國信評降到垃圾級，並預告若制裁影響趨明朗，將進一步降級，隨著各國制裁俄國力道不斷加大，標普全球週四指出，再度下調俄國信評是因為西方國家實施的制裁措施，可能會大幅增加俄國違約風險。

標普全球稱，七國集團 (G7) 出台的新限制措施，以及俄國政府為保護盧布而實施的資本管制，可能會限制該國償債能力。

標普全球還警告，該國「負面觀察名單」，未來數周可能持續調降俄羅斯評級。

三大信評機構已接連將俄國信評砍至垃圾級，惠譽周三把俄國信評從 BBB 降至 B，債信展望調整為「負面」，代表可能再調降。穆迪也把俄國信評 Baa3 降至 B3，該機構上周曾表示正在評估降級。

MSCI 和富時羅素 (FTSE Russell) 周三先後宣布，把俄國股票踢出旗下廣泛追蹤的指數，此舉可能引爆資金外流。