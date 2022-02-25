俄國揮軍入烏 原油飆漲 石油股為何走低？

俄國入侵烏克蘭後，周四 (24 日) 石油價格飆升，但石油股卻仍低迷，分析師和投資者認為，這其中可能有幾個原因。

4 月交割的 Brent 原油期貨周四大漲 2.3% 至每桶 99.08 美元，但 SPDR 能源類股 ETF(XLE-US) 卻一度下跌 2%，最終收低 0.78%。

埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.26%、雪佛龍 (CVX-US) 收低 0.52%、石油生產商 EOG Resources (EOG-US) 下滑 0.21%。在俄羅斯有大量業務的英國石油 (BP-US) 重挫 6.30%，同樣在俄國經營業務的油田服務公司 Schlumberger(SLB-US) 大跌 3.57%。

這樣的走勢令能源投資者大感意外，因為他們預期這些能源股將上漲。但總體來說，市場上的大多數股票都在下跌，而能源只是避險舉措的一部分，考量能源股在烏俄衝突發生前就不斷上升，這一點尤其正確，近幾周增持能源股的避險基金也突然被迫減持。

總部位於休斯頓的資產管理公司 Pickering Energy Partners 總監 David Heikkinen 表示：「我們認為現在發生的是，隨著波動性增加，基本上所有對沖基金都在去化總體部位風險 (de-grossing)。」

Truist Securities 分析師 Neal Dingmann 表示，長期持有能源股 ETF 的投資者正在拋售，這挫傷了股票基本盤。

其他分析師表示，能源股下跌係因市場普遍擔憂經濟成長，而經濟成長下滑將導致能源需求下降。

Oanda 分析師 Edward Moya 寫道：「能源股陷入困境，係因金融市場越來越擔心消費者面臨更具挑戰性的成長和通膨環境。」

天然氣股多空交錯，表現稍好一些，隨著美國和歐洲的天然氣價格上漲，部分個股上漲。荷蘭交易的天然氣價格一度上漲約 60%。

上漲的個股包括：美國生產商 Range Resources (RRC-US) 上漲 5.39%、西南能源 (SWN-US) 上漲 3.04%。