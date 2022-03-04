〈企業徵才〉ASML今年在台目標招募千位人才 碩士畢年薪上看160萬元

全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (4) 日宣布，在台啟動大規模徵才計畫，目標今年在台招募 1000 位工程人才，更針對碩士畢業的新進員工，開出年薪上看 160 萬元的薪資。

ASML 預計自明 (5) 日起展開全台校園徵才活動，推出「ASML 創新體驗車 EUV 關鍵技術解密」和「MR 擴增實境裝機體驗」，讓新鮮人更認識 ASML 獨步全球的微影技術。

ASML 表示，隨著客戶需求增長，為提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，以及打造台灣成為全球供應鏈管理中心，將持續擴大在台營運，預計今年底 ASML 在台灣的員工人數將達 4200 人。

此外， ASML 為求才與留才，提供具競爭力的薪資和福利，台灣暨東南亞區人資協理劉伯玲表示，若新進碩士畢業的員工，從事客戶支援工程師並加計輪班津貼後，年薪上看 160 萬元。

ASML 自去年 7 月以來，實質調薪幅度高達 15-19%，每人實際領到的薪酬則依工作性質、年資和績效而定，同時，除年假 10 天起跳、勞保團保公司全額負擔外，公司也鼓勵工作、生活平衡，提供員工彈性工時及每周 1 日在家工作的選擇，讓員工有更多的彈性與空間兼顧家庭，期望藉此吸引更多工程人才加入。

ASML 也重視人才國際化及員工發展，除具競爭力的薪資福利外，更提供全球工作輪調機會及全方位職能培訓，強調以人為本、開放尊重的管理制度。

劉伯玲提到，台灣是 ASML 在亞洲的最大據點，匯聚來自 25 國的工作者，讓工程師擁有得天獨厚的機會，不僅能夠學習獨步業界的微影技術、參與最先進的半導體製程技術發展，更能與各國同事共事交流，成為國際化的工程菁英人才。

ASML 期盼提供一個開放、尊重的國際化工作平台，持續為台灣工程人才創造優質的就業機會，並和客戶一起推動全球半導體產業發展。