微軟、百事可樂在企業淨零排放排名中名列前茅 特斯拉不及格

多數的大企業告訴客戶和股東，將在未來幾年和幾十年內實現零碳排放，來為減緩全球暖化作出貢獻。但是，根據非營利永續發展倡導組織 As You Sow 最近得調查報告顯示，許多企業仍沒也改變獲取能源的方式，僅僅靠購買碳補償來抵銷碳排放。

As You Sow 在週四發布的相關的報告，依據《巴黎協定》中將升溫控制在攝氏 1.5 度的目標，對大型企業做出減碳方面的評級。

As You Sow 總裁 Danielle Fugere 表示：「未來幾年對於實現減碳和減緩全球暖化至關重要。為了瞭解當前目標和行動之間的差距，As You Sow 的記分中權重最大的近期溫室氣體排放的年檢幅度。」

在調查的 55 家企業中，僅有 3 家獲得了 A 的成績，包含微軟 (MSFT-US)、百事可樂 (PEP-US)，和化工能源公司 Ecolab(ECL-US)。另外僅有 2 家公司獲得 B 的成績，包含谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和 蘋果 (AAPL-US)。

As You Sow 氣候倡議經理兼分析師 David Shugar 表示，大約 84% 的公司獲得了 D 或 F 的成績，突顯出在實現淨零排放進展方面還有很長的路要走。

最令人驚訝的是，在 As You Sow 排名的中，成績最差的公司之一是電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)，該公司的營收向來依賴出售其多餘的碳信用額度。

報告也發現，64% 的被評估公司並未報告其供應鏈的範圍內的排放量的，也就是非自身營運和能源消耗產生的排放。

報告中認為，企業不應該透過碳補償來取代實際公司的減少碳排，像是從使用石化燃料轉向使用再生能源。「為了實現淨零排放，企業應該要從自身營運和供應鏈方面採取措施。購買碳補償並不能解決氣候變遷的危機。」報告中說道。