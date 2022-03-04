上海商銀人瑞榮董榮鴻慶逝世 享嵩壽100歲

上海商銀 (5876-TW) 榮譽董事長榮鴻慶昨 (3) 日在香港住所於睡夢中過世，享嵩壽 100 歲。由於榮鴻慶生前對員工相當照顧，上海商銀將規劃於台北總行設立追思會場，開放員工悼念。

1923 年出生的榮鴻慶，據了解，上月才過完農曆生日，與家人歡慶百歲大壽。生肖屬豬，特別喜愛蒐集與豬有關的收藏品，上海商銀為求年輕化，2006 年時推出的吉祥物，就是可愛的粉紅豬 pukii。

榮鴻慶見證了兩岸三地金融發展史，更率先帶領台商敲開在對岸的金融大門，在上海商銀擔任董事已經超過半個世紀，可說是台灣最資深的銀行家，1965 年在台灣復業的上海商銀，初期作風保守，一直到 1983 年榮鴻慶擔任副董事長後才開始改變上海商銀的經營作風轉為積極穩健，在國內廣設分行，擴大經營規模，購置新總行大樓，奠定更紮實穩固的營運根基。

1991 年榮鴻慶擔任董事長，更帶領該行邁向新里程碑，掌舵上海商銀 30 年最大的心願就是推動上海商銀上市，經多年努力，上海商銀終於在 2018 年於台灣證交所掛牌，是當年度台股最大上市案。

榮鴻慶因為年事已高，於去年將董座交棒給常務董事李慶言接任，創下金融業任期最久、最年長董事長的紀錄。