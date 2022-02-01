〈虎年企業加薪留才〉上海商銀調薪4% 台新金最高可望加薪15%

金融業去 (2021) 年獲利大豐收，連帶加薪幅度也令人稱羨，其中，上海商銀 (5876-TW) 調幅 4%，且連 13 年加薪；台新金 (2887-TW) 表現優異的同仁甚至可加薪高達 15%。

上海商銀從 2008 年金融大海嘯以後，連年都幫員工調薪，今年調幅達 4%，創連續 13 年加薪。

台新金控 (2887-TW) 也表示，會參考市場調薪率及公司整體薪資競爭力每年辦理調薪，近年每年都有 3%-5% 調薪率，個人調幅則依市場薪資給付水準及員工績效等因素決定，其中，表現優異的同仁可高達 15%，2022 年預計維持原運作精神進行年度調薪。

富邦金 (2881-TW) 去年獲利賺超過一個股本，總經理韓蔚廷表示，去年業績好，過去每一年都有加薪，因此今年也不會改變，但加薪幅度，則要看個別子公司與個別員工的績效來決定。

國泰金 (2882-TW) 全年獲利也創下歷史新高，EPS 以 10.32 元位居亞軍，談到加薪議題，國泰金表示，旗下不管是人壽或銀行，調薪都會參考當年度績效，每個員工的工作績效、目標達成度及個人能力都是參考項目，每年都有固定考核機制，也會參考市場狀況，針對員工薪資調整。

金融業除了加薪留才，面對純網銀來勢洶洶，也大舉網羅科技人才，有「資管」專業背景的人才，起薪會比一般金融專業爲主的行員多 1 萬元以上；不只以底薪較高攬才，近年來傳統銀行更積極釋出科技、資訊儲備幹部，藉以固樁金融科技人才。

銀行主管表示，科技 MA 可以讓科技、資訊的菁英願意加入銀行的行列，科技 MA 不只薪水高，透過儲備幹部培訓，也有機會可以到各個單位歷練，除了原本的資訊專業之外，也能學習更多金融、銀行業務知識，對於未來的職涯發展、升職都很有幫助。