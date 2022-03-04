〈台幣〉美將升息+烏核電廠遇襲 熱錢出走下探28.121元

美國聯準會主席鮑爾重申支持 3 月升息 1 碼，使得美元轉強，加上烏克蘭傳出最大核電廠遭俄軍攻擊起火，引發市場恐慌，美股期指應聲下挫，台北股匯今 (4) 日同步承壓，新台幣匯率下探 28.121 元，貶 6 分，續創 4 個多月新低，台股一度跌逾 220 點，回測 17700 點關卡。

新台幣兌美元匯率今天以 28.11 元貶值開出，大量美元買盤隨即湧現，熱錢出走，使得匯價最低來到 28.121 元，為去年 10 月中旬以來新低點。

俄烏戰事進入第八天，最新消息傳出，烏克蘭札波羅熱 (Zaporizhia) 核電廠凌晨遭到俄軍攻擊起火燃燒，傷亡不明，這是歐洲最大的核電廠，報導指出，俄軍正加強攻勢希望奪下核電廠。此外，鮑爾在國會聽證會上重申，俄烏衝突可能會透過各種管道打擊美國經濟、推高物價，美國 3 月升息計畫不變，預計上調 1 碼。

美股期指今天應聲翻黑重挫，台股開盤後一度下跌 223 點，台積電失守 600 元大關，聯發科、聯電等電子族群均賣壓沉重，指數最低來到 17710 點，失守 5 日線，不過，航運族群仍為多頭指標，貨櫃三雄漲勢凌厲，帶動大盤跌幅收斂。

觀察主要亞幣兌美元表現，韓元今天早盤重貶 0.4%，新加坡幣貶 0.15%，新台幣、人民幣約貶 0.06-0.08%，日圓升值 0.08%。鮑爾的言論為美元帶來支撐，歐元則延續近期跌勢，續探近 2 年低點。