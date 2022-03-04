〈俄烏衝突〉蘋果掀「出俄記」浪潮 分析師：美科技業根本毫髮無傷

全球市值最大企業蘋果 (AAPL-US) 向來是科技業領先者，因此在俄軍入侵烏克蘭後，蘋果宣布停止在俄國銷售的決定也至關重要。

蘋果周二 (1 日) 證實，上周已停止向俄國出口產品，且限制俄國 Apple Pay 和其他服務，並從非俄國運作的 App Store 平台上移除了俄官媒 app。蘋果在俄國沒有開設商店，而是透過第三方網站和供應商銷售。

蘋果聲明：「對於俄軍入侵烏克蘭的行為，我們深刻擔憂，且與所有因這暴力行動而受難的人們站在一起。」

投行 Wedbush 技術分析師 Dan Ives 周四報告指出，一如蘋果 2007 年推出 iPhone 掀起智慧手機浪潮，開啟了新世代，這回撤出俄羅斯的舉動也可能成為企業仿效的標竿。

「有鑑於烏克蘭遭遇的可怕暴行，我們預期未來幾周會有更多科技巨擘跟進此做法，與俄羅斯斷絕關係。」他說，因為此舉從商業角度來看，企業可謂毫髮無傷。

他表示，大型科技公司對俄國的曝險相當於「在計算全球足跡時可以捨去不計的誤差」。Wedbush 估計，如果美國科技業撤出俄國，在最糟糕的情形下，頂多也只會讓營收減損 1% 至 2%。

「有鑑於俄羅斯在全球面前對烏克蘭施行的暴行，華爾街會樂見 (企業出走) 這樣的舉動。」