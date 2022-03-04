〈台股盤前〉美股皆墨、靜待非農就業數據 指數上攻力道有限

台股昨日二度挑戰萬八，但受到突發跳電事件影響，多方買盤縮手，大盤漲勢跟著跳水收斂，搶灘月、季線未果，儘管盤面向上趨勢未變，不過烏俄戰爭未歇，且市場等候 2 月非農就業數據，美股四大指數周四收黑，指數短線上攻力道有限。

俄國仍未停止進攻，烏克蘭戰火遍野，投資人緊張情緒持續升溫，美股四大指數終場盡墨，道瓊跌近 100 點，或 0.29%，收 33,794.66 點；那指下跌 1.56%；標普也有 0.53% 跌幅；費半回吐前一日漲幅，跌 2.2% 或 76.40 點。

市場消息方面，台電興達電廠昨日上午突然發生開關場事故，計損失恐高達上百億元；台電統計，至少 549 萬戶受停電影響。經濟部長王美花也赴行政院向院長報告事故初步調查、應處情形，同時自請處分，而台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也雙雙請辭，以示負責。

英特爾宣布與台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW)、超微、Arm、Google Cloud、Meta、微軟、高通、三星，共同成立 UCIe 產業聯盟，將建立晶片到晶片 (die-to-die) 的互連標準，並促進開放式小晶片 (Chiplet) 生態系。

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士 MODEL T，正式交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量 30 輛；鴻華先進表示，2030 年配合政府市區公車電動化政策，目標在國內要拿下 50% 以上的市占率。

IC 載板大廠南電受惠新產能開出、生產良率與效率提升，今年營收目標逐季成長，全年估年增 1 成以上續創新高，此外，由於現今 ABF 載板缺口仍相當大，為滿足客戶需求，將 2022 年至 2024 年資本支出的金額從 400 億元，上調至超過 400 億元，且今年支出金額估較去年倍增，約 168 億元，看好今年產能將年增 20%。