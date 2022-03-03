台股閃現萬八 投信連22買 三大法人土洋對作賣超53.57億元

台股今 (3) 日早盤一度站上萬八，航運族群扮演撐盤要角，主要電子股也力守平盤之上，但大盤面臨月線反壓，加上全台大停電亂流影響，指數漲幅逐漸收斂，終場上漲 66 點，收在 17934 點，三大法人續呈土洋對作，合計賣超 53.57 億元。

加權指數成交值放大至 3220 億元。觀察法人資金變動情形，外資昨天大砍 192 億元後，今天持續賣超 74.35 億元；投信力挺台股，買超 18.49 億元，為連 22 買；自營商買超 2.25 億元。三大法人合計賣超 53.57 億元，呈現土洋對作。

電子股方面，台積電 (2330-TW) 今天早盤一度漲至 607 元，但隨即壓回平盤附近整理，終場小漲收 602 元；聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等均在盤上表現。

航運族群今天重回多頭懷抱，貨櫃航商長榮大漲逾半根停板，陽明也有 3.7% 的漲幅，萬海收漲近 1%，中櫃、台驊投控股價亮燈漲停，此外，航空雙雄也回神，長榮航、華航終場分別上漲 4%、2.5%。

昨天強勢的鋼鐵股，今天也互有漲跌，國內龍頭廠中鋼收漲 0.8%，志聯擬配息 1.2 元，吸引買盤湧入，股價直奔漲停，第一銅受到期銅價格飆漲影響，股價續揚近 3%，佳大、燁輝、世紀鋼等漲勢也不俗。

3 月 7 日起，入境檢疫期從 14 天縮短至 10 天，並放寬商務客來台，旅行社族群今天吸引買盤追捧，包括山富、鳳凰、寶得利等相關個股，均攻上漲停板，五福、雄獅、易飛網也大漲逾半根停板。