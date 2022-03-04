〈台股盤中〉航海王再啟航 開低走高守穩五日線

由於俄烏第二輪談判未果，加上美國、歐洲紛紛加大力道制裁，美股四大指數再度下挫，台股今 (4) 日開盤即跳空開低，一度下挫逾 200 點，權值雙王台積電、聯發科成殺盤要角，但隨著貨櫃三雄再度啟航，跌幅也顯著收斂，挑戰守穩五日線，成交值估較昨日放大，達 3600 億元。

權值股今日表現普遍弱勢，台積電跌幅超過 1%，失守 600 元整數關卡，聯發科更重挫 3%，創下三個月新低，面臨千元保衛戰，其餘如台塑四寶、金控雙雄也同步下挫，影響指數走低。

觀察資金流向，電子隨著台積電下挫，買盤顯著降溫，成交比重跌破 5 成、僅 47%，航運業則挾高殖利率題材吸引資金進駐，成交比重達 29%，鋼鐵比重也達 5%，以漲幅來看，電器電纜類股表現最強勢，漲幅達 2% 以上，冠居所有類股。

盤面焦點方面，由於俄烏戰爭持續延燒，原物料出口獲市場高度關注，由於俄羅斯為全球前五大銅的出口國，在預期心理驅動下，資金轉向買進銅價概念股，第一銅強漲 8%，其他包括華新、華榮、大山、大亞等，漲幅皆逾 2%。

另外，貨櫃三雄預計自下周起陸續召開董事會，市場看好，由於三雄去年賺進至少 4 個股本起跳，以配發率 4 成保守計算，殖利率仍高達 10% 以上，推升三雄今日股價漲勢凌厲，陽明更一度逼近漲停。