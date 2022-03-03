〈永豐金法說〉黃蔭基估台股高點19700點 台灣升息預期時間點曝光

永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基今 (3) 日表示，儘管有俄烏戰爭，但台股高點仍上看 19700 點，預期落在第三季機率較高；而升息議題部分，預估台灣央行今 (2022) 年將升息三次，預期將於 6 月、9 月與 12 月各升息半碼。

永豐金今日舉行法說會，談到台股展望，黃蔭基表示，主要看台積電，因為製程一直領先，加上台灣基本面良好、出口暢旺，「萬八」上下震盪將是今年標配，高點上看 19700 點，低點則估 17200 點。

黃蔭基去年 12 月預估台股高點僅 18200 點，事隔一季樂觀度大舉提高，對此，黃蔭基說明，主要是今年疫情影響性已慢慢弱化，Omicron 病毒雖然傳播力強、影響年齡層更廣，但死亡率更低、症狀更輕，呈現流感化，死亡率僅千分之 2.8，已接近流感的千分之 1.5 死亡率；且台灣出口屢創新高，美中霸權之爭對台灣又有利，因此台股高點相對樂觀。

而今年將是升息年，黃蔭基指出，預估美國今年將升息 5 碼，每次升息一碼；至於台灣央行升息則看三項條件，包括：台灣自己的通膨、國外貨幣政策、中小企業紓困成效，但因為俄烏戰爭干擾，將使升息腳步稍緩，預估台灣今年會升息三次，時間點在 6 月、9 月、12 月，每次升息半碼，預估將升到 1.500%，回到 2016 年 3 月的水準。

至於升息對金融業的影響，黃蔭基表示，對壽險業影響較大，因為每升息一碼，債券殖利率將升 22 個基準點，就會影響壽險淨值。

談到通膨，黃蔭基強調，通膨是未來 3-5 年的重中之重，不只有能源上漲，觀光旅遊、娛樂、交通運輸等全面性上漲，加上美中霸權之爭讓供應鏈改變，進而使物價愈來愈貴，所以通膨會持續升溫。投資「抗通膨」的課題尤為重要，不能再用一年期定存 1.84% 來做標準，殖利率至少要尋求 4% 以上。

黃蔭基表示，俄烏的戰爭也會加升通膨壓力，原本預估第一季 CPI 指數原本 7%，但因俄烏戰爭，將使 CPI 壓力再加一成，至於此加深一成的通膨壓力將延續幾季，則因戰爭風險無法測量，因此且戰且走，但整體通膨在高檔的趨勢不變。