航運領軍 台股跳電月線得而復失 漲66點收17934點

美股周三全面收高，台股今 (3) 日早盤一度漲逾 150 點，站上萬八，航運族群再度扛下多頭大旗，主要電子股也力守平盤之上，但大盤面臨月線反壓，加上全台大停電亂流影響，指數漲幅逐漸收斂，終場上漲 66.8 點，收在 17934.4 點，成交值放大至 3220.56 億元。

櫃買指數終場上漲 0.25%，收在 219.55 點，成交值 761.19 億元。上市櫃成交值合計 3981.75 億元。

電子股方面，台積電 (2330-TW) 今天早盤一度漲至 607 元，但隨即壓回平盤附近整理，終場小漲收 602 元；聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等均在盤上表現。金融股陷整理走勢，不過，金控雙雄力守平盤之上。

航運族群今天再度躍居盤面多頭指標，長榮大漲逾半根停板，陽明也有 3.7% 的漲幅，萬海收漲近 1%，中櫃、台驊投控股價亮燈漲停，散裝航運股新興、裕民、慧洋 - KY 均表現強勢，此外，航空雙雄也回神，長榮航、華航終場分別上漲 4%、2.5%。

全台無預警大停電，尤其南部成為重災區，不過，不斷電系統商盈正 (3628-TW) 聞訊湧入大量買盤，股價一舉衝上漲停板 47.7 元，太陽能、風電也躍居盤面人氣股，包括安集、達能、茂迪、上緯投控、華新、亞力等漲幅也相當凌厲。