〈台股盤後〉航運逆勢撐盤不敵電子股跳電 萬八、季線反壓難攻

台股今 (3) 日早盤隨美股走揚下，大漲百點，但受高雄興達電廠事故影響，全台各地皆傳出大規模停電消息，午盤前漲勢快速收斂，萬八關卡得而復失，終場上漲 66.8 點或 0.37%，收在 17934.4 點，成交量約 3220.56 億元。

電子權值股方面，權王台積電 (2330-TW) 早盤開高，但受停電事件影響，一度回測平盤，終場小漲 1 元，收在 602 元，聯電 (2303-TW) 同樣力守盤上，漲幅約達 1%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 則在平盤震盪。

整體 IC 設計族群則逆勢抗跌，晶豪科、創惟一度攻上漲停價位，終場漲幅收斂，但仍漲逾 7%，祥碩、偉詮電、矽力 - KY、創意、盛群、聯陽等漲幅也都超過 2%。

航運族群表現也不俗，貨櫃三雄長榮漲幅超過 5%，陽明、萬海漲幅也各有 4%、1%，貨櫃承攬商台驊投控、中櫃盤中更亮燈漲停，航空雙雄也持續受惠解封行情、航空燃油走高消息帶動，長榮航、華航續攻，漲幅達逾 2%。

停電消息也讓市場再度重視儲能、不斷電系統 (UPS) 布局，儲能相關概念股安集強漲逾 6%，上緯投控、國碩、茂迪、亞力等漲幅也達逾 2%，UPS 設備廠盈正更攻上漲停價位，碩天也大漲半根停板，科風、系統電也走高。

從類股動向觀察，航運類股指數在貨櫃三雄、航空雙雄強勢領軍下，大漲 3.44%，達，292.21 點，攀上近八個月高點，電子族群成交比重降至近 5 成，僅達 52.74%，金融族群則占約 2.6%。

展望台股後市，因烏俄衝突仍未見緩解，加上今日全台大停電狀況影響各大科技廠商生產營運，相關損失影響仍待評估，預期在整體量能未明顯放大下，市場觀望氛圍仍濃厚，將維持區間震盪整理格局。