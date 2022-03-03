〈俄烏衝突〉企業對俄制裁不斷 Netflix停播新節目、H&M停售、甲骨文停業

俄軍入侵烏克蘭以來，引發各國政府祭出制裁手段，民間企業也紛紛以行動表態支持烏克蘭，例如串流影音平台 Netflix、時裝店 H&M、科技公司甲骨文以及其他公司周三 (2 日) 宣布削減或暫停在俄國的業務。

據 Variety 報導，Netflix (NFLX-US) 已暫停在俄國的新節目；H&M 已暫停當地所有銷售；甲骨文則表示暫停俄國所有營運。

在烏克蘭數位轉型部長向甲骨文 (ORCL-US) 尋求支持的 3 個小時後，甲骨文在推特 (TWTR-US) 上做出上述宣布。該部門的副部長 Alexander Bornyakov 表示，烏克蘭已向 50 家不同的企業尋求幫助，作為孤立俄國並讓俄國公民轉向反對其政府的戰略之一。

Borynakov 說：「實施更多制裁，加速重建和平。」

全球各大品牌近幾日都與俄國劃清界線，諸如殼牌 (Shell)、蘋果 (AAPL-US) 和波音 (BA-US) 均嚴厲譴責俄軍入侵烏克蘭的行動，宣布將切斷與俄國的關係或停止當地銷售。

企業抵制俄國的浪潮一波接一波，冬季服裝製造商加拿大鵝 (Canada Goose) (GOOS-US) 周三宣布，暫停俄國當地躉售與線上銷售；電玩遊戲製造商藝電 (EA-US) 將俄羅斯隊自《FIFA 22》足球賽和《NHL 22》曲棍球賽中除名。

賓士集團 (Mercedes-Benz) 周三宣布，將暫停出口房車和廂型車至俄國，同時在俄國當地也停產。此前福特 (F-US) 和 BMW (BMW-US) 等全球大型車廠也採取了類似措施。

航空領域方面，GE (GE-US) 周三表示，已暫停對俄國航空公司的支援。此前一日，波音 (BA-US) 也宣布暫停對俄羅斯航空公司的維護和技術支持，其勁敵空中巴士也停止向俄國交付備份零件，從而挫傷俄國航空業。

在市場的採購方面，因位於烏克蘭西部的供應商在俄軍入侵後已關閉，福斯、BMW 和保時捷等汽車大廠難以取得關鍵的車用線材，迫使這些車廠削減產量。BMW 聲明：「由於供應瓶頸，我們的生產將中斷，目前正與供應商密切討論。」

電玩遊戲開發商 Motorsport Games 表示，各界對俄國的制裁行動恐延遲公司未來的遊戲發布，因為其研發員工大部分位於俄國。

與此同時，俄國企業也遭受排擠。俄國最大銀行 Sberbank 周三表示，公司正要離開歐洲市場，因為大量現金自其子公司流出。該公司補充，其員工和財產的安全性受到威脅。

路透報導，由於西方制裁俄國第二大銀行 VTB 銀行，監管單位可能準備關閉 VTB 銀行的歐洲分行。

除此之外，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周二也以杜絕假訊息為由，將 Google News 搜尋工具等新聞相關產品中移除俄國官媒，例如 RT 電視台。