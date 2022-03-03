〈台幣〉美3月確定升息 匯價逆勢走升觸及28.03元

儘管俄烏戰爭仍未停歇，為經濟前景添增不確定性，但美國聯準會主席鮑爾表示，將在本月升息，不過，市場已提前反應，新台幣兌美元匯率今 (3) 日反而止貶回升，早盤最高來到 28.03 元，升值 4 分，台股一度站上萬八，但受全台大停電消息影響，漲幅隨之收斂。

俄羅斯軍隊持續進犯烏克蘭，干擾金融市場，新台幣匯率近期貶不停，外資大舉撤出，使得昨天匯價創下 4 個多月新低。今天呈現股匯雙漲走勢，新台幣兌美元以 28.06 元開出後，隨即升抵 28.03 元，但上攻力道有限。

美股周三收高，台股今天同步展開反攻，貨櫃三雄領軍航運股走強，電子股也普遍回神，台積電一度漲至 607 元，但台股開盤沒多久，南部發生大停電，使得大盤漲幅收斂，萬八曇花一現。

Fed 主席鮑爾 2 日赴眾院金融服務委員會發表經濟證詞時表示，儘管面對俄烏戰事前景的「不確定性」，但 Fed 仍將於本月開始升息，以遏止不斷飆漲的通膨，並且在升息後開始縮減資產負債表，但時間未定。鮑爾支持 3 月升息 0.25 個百分點 (1 碼)，不排除在某個階段大幅升息。

觀察主要貨幣表現，新台幣兌美元今天升值逾 0.1%，在亞幣中偏強，人民幣也升值 0.05%，泰銖小升 0.03%，新加坡幣則貶值 0.15%，日圓貶 0.1%，韓元同步走弱，亞幣今天漲跌互見。