〈紐約匯市〉美元自兩年高點回落翻黑 原物料飆漲帶動商品貨幣齊升

美元兌一籃子主要貨幣周三 (2 日) 盤中一度登上近兩年新高，尾盤翻黑小貶 0.07%，因投資人預期俄烏衝突加劇將繼續推升大宗商品價格，澳幣、紐幣與加幣走強。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.06%，報 97.35，盤中最高觸及 97.83，為 2020 年 6 月以來最高，最低 97.29。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三表示，即使俄烏衝突爆發為前景帶來高度不確定性，為了抑制通膨，仍將在本月推進升息計畫。

CIBC 資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說，從鮑爾的證詞來看，這大致符合他對於聯準會於下次會議升息的觀點。

經濟數據方面，美國 2 月 ADP 新增就業 47.5 萬，優於預期，勞動力市場復甦步伐加快之下，1 月數據也獲得大幅上修。

歐元兌美元盤中最低觸及 1.1058 美元，為 2020 年 5 月以來新低，尾盤跌勢收斂，小貶 0.05% 至 1.1120 美元。

豐業銀行 (Scotia Bank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，俄烏戰爭的發展仍是歐元匯率走勢的主要驅動力，衝突持續升級下，未來幾天歐元有機會拉回測試 1.10 美元。

西方國家對俄羅斯的制裁行動，打亂俄羅斯大宗商品出口，將商品成本推升至多年新高，澳幣兌美元升 0.64% 至 0.7295 美元，紐幣兌美元升 0.5% 至 0.6789 美元。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 策略師 Jane Foley 說：「商品價格飆升加上澳洲經常帳大幅改善，我們有充分理由預期，澳幣兌美元匯率將打破高風險 G10 貨幣的傳統角色。」

她認為，澳幣有機會在年底攀至 0.74 美元。

加拿大央行宣布升息後，加幣延續稍早漲勢，美元兌加幣貶 0.82% 至 1 美元兌 1.2635 加幣。加拿大央行周三宣布將利率調升 25 個基點，睽違三年多首度升息，並稱可能繼續推進債券購買計畫的再投資。

風險較高的貨幣需求回升，使日圓、瑞士法郎承壓。美元兌日圓升 0.54% 至 115.51 日圓，美元兌瑞郎升 0.21% 至 0.9204 瑞郎。

盧布兌美元貶 4.5% 至 106 盧布。瑞士瑞弗森銀行 (Raiffeisen) 發布報告說，盧布波動性仍高，可能是受到出口商出售外匯的不穩定性，以及市場參與者壓力續增有關，尤其是家庭。

截至台灣時間周四 (3 日)6:00 價格：