危機入市? 美散戶單日資金挹注達19億美元

俄烏地緣政治緊張局勢持續加劇，美股週二 (1 日) 盤中大幅下跌，吸引了許多散戶投資人抄底買入，單日對美股的資金挹注就多達 19 億美元。

由於烏俄危機引發金融動盪，歐股與美股相繼大跌，一些投資人急著危機入市。根據投資研究公司 Vanda 的數據顯示，自俄國在 26 日入侵烏克蘭以來，散戶已經買入了高達 60.7 億股美股。散戶在 1 日大量買進美股，買入超過 19 億美元，創下去年 11 月以來的新高，當天也剛好是許多美國當地員工的發薪日。

報告中也指出，儘管俄烏戰事持續升級並且歐美各國對俄羅斯實行了更嚴厲的制裁，散戶的大舉買入，推升標普 500 指數在過去一週內上漲 3.8%。Vanda 也表示，散戶正在將焦點從成長股轉向價值股。

不過，瑞信分析師 Zoltan Pozsar 認為，現在抄底時間還過早。他表示，俄國多間銀行被剔出 SWIFT 支付系統，導致資金發放不了，將導致國際銀行體系出現欠款和巨額透支，將重演當年雷曼危機。

Generali Investments 建議，如果美股或歐股再下跌 5% 至 7%，則將這些市場風險溢價推至具有歷史吸引力的水平，建議在地緣政治和能源整體局勢明顯改善前，投資人應該避免進場接刀，而是考慮保留現金。

美銀技術分析師 Stephen Suttmeier 也表示，在美聯準會 (Fed) 首度升息前，投資者應暫緩抄底買入的步伐，因為通常在 Fed 首度升息後的幾個月內，股票都會出現拋售的趨勢，然後最終走高。