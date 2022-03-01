〈俄烏衝突〉第二波俄軍規模驚人 恐憑數量優勢攻陷基輔

烏俄戰火進入第六天，俄軍正試圖攻破烏克蘭基輔州的防線，美國官員週一 (28 日) 透露，俄羅斯第二波大軍數量規模龐大，恐憑藉此優勢成功圍剿烏國首都基輔。

根據近期衛星影像顯示，俄國軍事車隊已抵達基輔郊區附近，開往基輔的車隊綿長 64 公里長，白宮對車隊規模如此龐大感到憂心忡忡。

消息人士向外媒預測，俄軍第二波大軍來勢洶洶，可能會圍攻基輔並將會出現一場血腥殺戮戰爭，俄國恐將憑藉著絕對數量優勢擊潰烏克蘭，這場戰爭最壞的時刻尚未到來。

美國國防部官員表示，四分之一的俄軍尚未進入烏克蘭，可能在替第二波攻擊做好準備，普丁可能還會下令進行更猛烈的空襲。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一呼籲各國必須祭出全球禁航令，抵制進口俄國貨品，盡可能限制俄羅斯使用世上所有港口、運河和機場。他疾呼各國必須立即遏阻有飛彈、炸彈和大砲的邪惡武裝，給予俄國經濟上致命的打擊。

各國亦正積極追加制裁，日本宣布凍結普丁與俄國外交部長等 6 人資產，瑞士亦罕見打破中立國承諾，宣布加入制裁行列，凍結俄國在瑞士的資產和普丁等共 336 人在瑞士銀行的帳戶。西方國家啟動「金融核武器」，將某些俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統中剔除，美國還禁止俄國央行進行美元交易等。

烏俄週一結束第一輪談判，烏方要求俄國立即停火和撤軍，俄方要求烏克蘭承認俄國對克里米亞的主權，烏克蘭去軍事化和納粹化，以及烏克蘭保持中立，即不再申請加入北約，雙方首輪談判未能取得預期的成果，但皆表示願意持續對話。