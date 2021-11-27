Omicron來了 疫情寵兒笑了！Zoom、Peloton漲近6% 一掃近月陰霾

Omicron 新變種病毒來襲，重創市場之際，疫情寵兒再度發光發亮，Zoom 和 Peloton 週五 (26 日) 股價雙雙漲近 6%，兩大居家串流媒體股 Netflix 和 Roku 也大獲提振。

Zoom (ZM-US) 大漲 5.72%，收在每股 220.21 美元；Peloton (PTON-US) 大漲 5.67%，收每股 46.41 美元。Netflix (NFLX-US) 和 Roku (ROKU-US) 分別收漲 1.16% 和 1.6%。

隨著經濟重啟，大眾開始返回辦公室、學校和健身房等，Zoom 和 Peloton 今年迄今股價仍分別下跌 34% 和 69%。

南非發現高度變異的新冠變種病毒株「B.1.1.529」，WHO 命名為「omicron」變種，在波札那發現該病毒存在於曾經造訪南非的香港和以色列遊客身上。WHO 週五召開緊急會議以評估該變種病毒，目前科學家尚不確定其致命性以及傳播力程度。

然而，這扭轉了本月稍早呈現的趨勢。此前旅遊相關類股 (DAL-US)、Airbnb (ABNB-US)、Expedia (EXPE-US) 在近期財報中明顯看出復甦跡象，而居家防疫受益股如 Peloton、Zoom 和 Netflix 則因疫情可望提前結束而股價下跌。

在 Omicron 變種病毒的消息傳開後，Expedia 重挫 9.48%、Lyft (LYFT-US)、Airbnb 和 Uber (UBER-US) 等均跌逾 3%。

S&P 500 指數和納斯達克指數均下跌 2.3%、道指大跌 905 點或 2.3%，創下今年最慘烈的一日。