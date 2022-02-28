對俄制裁措施倍增 美債殖利率續繼下滑

美國國債殖利率周一 (28 日) 早盤下滑，因投資人繼續關注俄羅斯與烏克蘭衝突的發展。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 6.4 個基點至 1.92%。30 年期美國國債殖利率下跌 5 個基點至 2.246%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

自俄羅斯周四 (24 日) 上午入侵烏克蘭之後，投資人就一直湧入美國政府債券等避險投資，因而推低了殖利率。

俄羅斯周末繼續向烏克蘭挺進。俄羅斯軍車進入烏克蘭第二大城市哈爾科夫，據報導發生戰鬥，居民被警告留在避難所。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周日 (27 日) 宣布提升國家核威懾力量至高度戒備狀態，因為全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應日益強烈。雖然事態升級，但烏克蘭國防部表示，烏克蘭和俄羅斯的代表已同意「在不設任何先決條件的情況下」在烏白邊境舉行會晤。

西方盟友已宣布對俄羅斯實施更多制裁。美國、歐洲盟國和加拿大周六 (26 日) 同意將主要俄羅斯銀行從銀行間資訊交換系統 SWIFT 中刪除。

俄羅斯央行周一將該國主要利率提高一倍多，達到 20%，因為其貨幣盧布在新制裁的支持下兌美元匯率創下歷史新低。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周三 (2 日) 和周四 (3 日) 在國會作證，以便向國會議員提交半年度貨幣政策報告。投資人將密切關注證詞，以尋找有關俄羅斯與烏克蘭危機可能如何影響 Fed 升息和全面收緊貨幣政策計畫的任何跡象。

本周還將公布關鍵的就業數據，包括定於周五 (4 日) 發布的 2 月非農就業報告。

1 月零售和批發庫存數據定於美東時間周一上午 8:30 發布。

周一也將拍賣 600 億美元的 13 周票據和 510 億美元的 26 周票據。