〈群創法說〉俄烏情勢地緣政治議題更獲重視 未來投資聚焦三方向

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日召開法說會，面對近期俄烏國際局勢變化，董事長洪進揚表示，評估對營運沒有重大影響，但將再讓各大企業重視地緣政治風險；投資方面，群創並未規劃像同業一樣蓋新廠，今年資本支出估達 260 億元，將聚焦在技術升級、場域建構、投資新創事業等三大方向。

俄烏情勢緊張，掀起全球對供應鏈、金融交易等疑慮，法人關心群創營運是否受衝擊，對此，洪進揚說，群創在俄羅斯、烏克蘭曝險部位都很小，原物料供給不論是直接或間接也很少，認為對營運並沒有太大的影響，至於國際將俄羅斯部分銀行踢出 SWIFT，也都有相應對策。

洪進揚認為，俄烏情勢變化將讓更多品牌客戶更重視地緣政治，未來廠商將採取分散供應商降低採購風險，台灣不論是在地域、產業一條龍供應鏈上都具備優勢，將會是客戶首選。

群創核准今年度資本支出約達 260 億元，與去年金額變化不大，洪進揚說，未來將維持穩定資本支出，把資源投入在技術升級、場域建構、新創事業上，同時規劃穩定的股利政策，盡量減少股利發放隨獲利波動的巨幅影響。

綜觀整體面板產業、同業友達 (2409-TW) 將大興土木建新廠，洪進揚說，群創對整體產業出現結構性改變看法不變，在整體競爭格局存在下，勢必有新產能加入，不過根據統計，過去五年 (2017-2021 年) 產業產能成長率約達 7%，未來五年 (2022-2026 年) 成長率則僅達 1.5%，顯示產能擴充速度已放緩。

洪進揚指出，群創也將持續投資技術、高附加價值產品應用，雖然不像同業建新廠，但去年跟廣州超視堺簽訂 11 年的大尺寸電視面板合約，也有 6 代線 LTPS 產能，將擴大布局高階市場、創造更多價值。