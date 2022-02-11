〈友達法說〉Q1季節性影響 出貨、價格估季減5% 後續關注三大變數

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (11) 日召開實體法說，展望本季，受季節性因素影響，估整體出貨、面板報價都將季減約 5%，產能稼動率則將依市場需求動態調整，董事長彭双浪指出，今年將回歸正常季節性淡旺季需求，後續則還要關注通貨膨脹、地緣政治與淨零碳排等三大議題。

彭双浪表示，過去兩年全球面臨疫情挑戰，但在公司快速因應、價值轉型策略發酵下，減緩部分營運衝擊，觀察友達產品營收比重，去年第四季電視產品營收比重持續收斂，僅達 17%，跌破 2 成大關，顯示器、筆電及行動裝置則各占 17%、33%。

展望今年，彭双浪指出，電視產品經過去年大幅調整後，近期已趨近緩和、價格也趨穩，短期進入產業淡季，雖然市場需求不如去年強勁，但通路庫存健康，相對之下，IT 面板變化較大，過去兩年疫情催生下皆呈現雙位數成長，預期今年商務需求仍將強於消費產品，全年估持平或再較去年小幅成長。

彭双浪進一步表示，去年電視市況反轉，部分同業將產能從電視轉往顯示器、筆電等 IT 應用，確實會對今年大宗標準產品造成壓力，但友達近年著重發展 LTPS 高階、mini/microLED 應用，可望降低受影響程度。

彭双浪認為，今年整體產業供需將回到疫情前正常淡旺季、季節循環變化，不過仍有三大因素須關注，包含通貨膨脹是否對生活必需品外的消費產生排擠效應，此外，淨零碳排也從口號變成實體行動，加上地緣政治變化也是關注重點。

友達總經理柯富仁也補充，受季節性因素、工作天數影響，第一季出貨將呈現季節性淡季效應，不過面板產業已出現結構性調整，觀察近期新產能投資持續放緩，預期今年需求將回歸季節性變化。

缺料、物流方面，彭双浪指出，部分半導體供給尚未緩解，不過包含車用晶片今年可望部分回穩，友達因長期與上游廠商保持良好關係，對今年全年材料供應、客戶訂單都已談妥，可以得到比較大的支撐，至於物流狀況，柯富仁回應，在途產品仍在高檔，但從終端通路來看，整體庫存仍健康。