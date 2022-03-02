外資兩年以來賣超破兆元 投信挾四大底蘊敢逆勢對做

以往外資一直是扮演台股多頭司令，然而在美國對中國發動貿易戰後，不但終結 2012-2017 年連 6 年買超的偏多操作，且從 2020 迄今，賣超台股高達 1 兆 1823 億元。儘管外資倒貨，投信依然戴著鋼盔向前衝，今日創下連 21 買紀錄，第一金投信投資長唐祖蔭表示，投信有四大底蘊，讓本土資金勇往直前，敢跟外資對做。

一、儘管美國亟欲去中化，並通過 3500 億美元的美國競爭法，強化科技產業競爭力，欲將部分供應鏈拉回本土；中國也不斷透過大政府基金投資半導體，建立高新技術自主能力，但台灣在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在成本控制、上下游整合力、研發、人才等，未來 3-5 年，甚至更長時間，地位都難以撼動，在美中爭霸的過程中，成為雙方拉攏的對象，戰略地位不言可喻。

二、依據 Cmoney 統計數據，1996 年上市公司整體稅後純益僅 1910 億元，2021 年已衝高至 4 兆 1965 億元，成長 20.97 倍；原本預期今年獲利可能因漲價題材消失，較去年衰退約 5%，隨著國際油價衝破 100 美元，鋼市需求回溫，各研究機構逐月上修企業獲利預期，轉為正成長 4%-7%，堅實的基本面成為台股強而有力的後盾。

三、台股現金殖利率長期高於 3% 以上，預估今年配發金額上看 3 兆元，對機構法人、退休族等需要現金流者，具高度吸引力，除息行情也成為每年的重頭戲。

四、台積電等電子權值股，近一年多受制於外資賣超影響，使得加權指數上漲空間受阻，但原物料報價上漲，傳產股營運擺脫低潮，加上金融股獲利也頻創佳績，形成暌違已久的類股輪動，投資機會與題材多，讓內資可以不斷換股操作，維繫大盤人氣不墜。

唐祖蔭表示，上半年外部干擾因素太多，今年盤勢可能呈現微笑曲線，近期若因俄烏戰事情勢升高，有較大的拉回修正，可佈局漲價題材同時兼具高股息之族群。