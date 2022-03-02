明泰2月、前2月營收低於去年同期

網通大廠明泰 (3380-TW) 今 (2) 日公告 2 月營收達 20.81 億元，月增 8.6%、年減 10%；累計前 2 月營收 39.98 億元，較去年同期下滑 15%。

明泰去年受晶片等材料供給短缺及客戶結構轉換影響，展望今年，明泰認為，短缺問題有望逐步改善，有助帶動營收、毛利率回升。

隨著低軌道衛星產業新趨勢逐步成形，台多家網通大廠都積極搶攻，明泰也不缺席，藉由供應給鐳洋，間接供貨給海外低軌衛星廠商。

另外，明泰同樣也可搶吃台灣低軌衛星商機，國家通訊委員會 (NCC) 表示，正在等待行政院公布頻譜分配計畫，最快第二季開放業者申請，也代表台灣將逐步進入低軌衛星時代，包含明泰在內的相關網通廠都可望受惠。

隨著包含台灣與國外相關低軌衛星進度持續演進，明泰與主要客戶新產品更持續進行中，雙動能加持下，明後年相關業績將顯著成長。

明泰子公司仲琦 (2419-TW) 今日也公告 2 月營收 8.36 億元，月增 20.6%、年減 7.9%，累計前 2 月營收 15.3 億元，年減 18.4%。

電信系統整合商互動 (6486-TW) 2 月營收 1.14 億元，月減 2.1%、年增 28.1%，累計前 2 月營收 2.32 億元，年減 9%。