〈友達法說〉今年資本支出估增1.6倍 睽違逾十年擬在台再建新廠

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長彭双浪宣布，友達將睽違十年在台灣再建新廠，預期在既有台中后里廠房旁，興建一座 8.5 代線廠，以因應 2025 年後高階面板需求，財務長曾煜智透露，今年資本支出將達 450 億元，年增 1.64 倍。

距離友達上一次在台擴廠已有十餘年，彭双浪說，上次在台蓋 8.5 代新廠是在 2008-2010 年間，分多階段擴充、進駐設備，因此，整體廠房空間直到去年才裝滿，近十年友達也僅在中國昆山有新投資。

對於新廠規劃，彭双浪說，初步將會以高階 IT 面板為主，成為未來友達擴大高階筆電、顯示器面板市占率的契機，昨日通過新增的 280 億元資本支出，都將以新廠土建、機電為主，其中 50 億元將在今年執行，設備方面則會分階段、依市場需求再編列相關預算。

彭双浪進一步表示，目前評估新廠最快 2025 年後量產，以一座 8.5/8.6 代線廠為例，從土建到量產總資本支出約落在 1000-1500 億元。

柯富仁會後補充，目前新廠製程平台還在規劃，但初步將以 a-si 技術為基底，並向上延伸 LTPS 等，也不排除有 mini/microLED 產品加入，後續將針對市場需求，以大型化、高值化、曲面、窄邊框等高值產品為主，至於海外設廠方面，則因國際變數仍多，還在評估階段。

不過，市場擔心面板產業未來恐再度出現供過而求的狀況，柯富仁說，未來產業整體產能不只有增加也會有退出，彭双浪分析，面板新產能投資在 2014-2019 年是高峰，隨著貿易戰、疫情影響，各國政府近年都將財政轉往補貼半導體或民生經濟，加上面板產業結構性變化成形，因此未來整體產業投資將回歸理性。

彭双浪強調，從地域性觀察 LCD 面板產能，過去分布日本、韓國、台灣、中國，但近年在日本、韓國接連退出下，中國因新產能加入，將拿下逾 6 成市占，台灣則將占約 2 成。

資本支出方面，曾煜智表示，去年第四季資本支出約達 54 億元，全年落在 170 億元，但部分資本支出因認列時間不同，將遞延至今年，因此，估今年資本支出將大增至 450 億元，年增 1.64 倍，折舊則與去年相當，約達 335 億元。

股利政策方面，友達指出，仍待董事會定案後再行公告，承諾會與股東共享去年營運果實。