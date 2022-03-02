投資挑品牌 摩根士丹利環球品牌基金點火複利效果

全球市場近期受俄烏衝突升溫、聯準會即將升息、疫情干擾供應鏈等三重夾擊下，波動劇烈，摩根士丹利環球品牌基金經理人 Bruno Paulson 認為，具恆常性營收的高品質個股應獲得相對合理的估值。

Bruno 進一步解釋，世界指數在預期盈餘上漲了 54% 後，其本益比仍位居歷史高檔，且疫情爆發後企業獲利上揚部分原因歸功於低企業稅及低利率，但未來這樣的利多環境可能反轉，未來勞工成本因短缺或政策而提高，企業可能需要支付更多外在成本，例如碳排放、塑膠、水資源、甚至是勞工心理健康，以及社群媒體的社會影響力等等。基於上述的擔憂，目前投資建議聚焦具恆常性營收、有定價權的高品質個股。(資料來源：FactSet，MSIM，2021/12/31)

甫結束的美國財報週，正是上述評論的反映，盈餘不如預期的個股下修幅度幾乎雙位數起跳。市場操作難度提高，並不表示投資人具備場外旁觀的餘裕，因為，通膨威脅正迅速來襲。

投資三支柱 必需消費、資訊科技、醫療保健有潛利

美國 1 月核心物價指數（CPI）創下 40 年新高，加上俄烏地緣政治情勢緊繃，更加深通膨憂慮，Google 搜尋通膨的熱度更來到歷史高點，眼下投資人若資產累積速度低於通膨率，資產成長等於倒退嚕；換句話說，投資難度提升並非代表「遠離市場」，而是需要更專業的投資管理協助掌握獲利契機。(資料來源：彭博，2022/2)

摩根士丹利環球品牌基金由經驗豐富的投資團隊操盤，具豐沛的內外部研究資源，聚焦於具備高資本回報率的高品質公司，側重具品牌、訂價優勢的企業，尤其專注挑選擁有「恆常性營收」、「複利效果」的公司。

於經濟放緩期間，有「恆常性營收」的公司，其獲利相對穩定，這類公司常見於醫療保健、必需品消費、資訊科技類股中的軟體服務公司；根據 FactSet 資料，在 2007 年至 2009 年的經濟放緩期間，上述三類產業於未來 12 個月的每股獲利降幅最小，顯示其獲利與景氣循環連動度相對低。(資料來源：FactSet，摩根士丹利投資管理，2007/10 ~ 2009/2)

恆常性營收助攻 啟動複利效果

更重要的是，恆常性是「複利效果」引擎的啟動關鍵。複利效果意指企業營運良好，帶動長期成長動能，並有助股東資產增長。放眼全球，只有少數公司能長期為股東提供持續性的複利效果．而摩根士丹利環球品牌基金長期以來就在為投資人找尋這類企業。投資是一門專業的學術，猶如螞蟻尋找巢穴時是透過沿途留下的氣味，透過特定投資模型，也能循線找到具複利效果的標的，即使目前市場操作難度高，必需消費、資訊科技、醫療保健產業仍具備潛藏投資機會。

就必需消費而言，由於 2021 以來原物料價格飆漲，民生必需品廠商營運受壓，導致 MSCI 民生必需品指數相對 MSCI 世界指數的預估本益比來說，其評價面位於歷史低檔，受到市場避險情緒升高影響，部分資金開始轉進民生必需品類股，且部分龍頭廠商向來對原物料進行避險，且具有強勢品牌優勢，陸續可看到部分品牌調漲售價，未來這類具訂價能力高品質公司的表現，值得期待。(資料來源：FactSet, MSIM；資料日期：2021/12/31)

資訊科技則是受惠數位化浪潮，在萬物皆連上雲的時代，雲端服務成為一門好生意。截至 2021 年第 4 季為止，全球雲端服務支出來到 535 億美元，年增率達 34%，而前三大業者 (亞馬遜、微軟、谷歌) 加總就佔了 64%。除了雲端應用的普及外，經濟解封後的消費交易、人力資源軟體、企業持續擴大科技投資帶來的顧問服務，將有利科技類股的長線表現。(資料來源：Canalys estimates；資料日期：2022/1；不作個股推薦及銷售之用)

醫療保健產業中，無論是高毛利的醫療器材、黏著度高的生命科學、避免專利及政治風險的製藥公司都有彰顯複利效果的空間，尤其全球疫情於變種病毒擴散下，短期難見清零，群體免疫難度亦高，與病毒共存成為最可能的情境，檢測需求居高不下，相關廠商營收可望出現上揚。

市場不確定性揚升 企業獲利成長為投資決勝點

雖然目前市場不確定性增加，且股市估值仍高，但摩根士丹利環球品牌基金團隊強調，無論景氣好壞，企業獲利複合成長的能力仍是關鍵。總結來說，投資人需留意通膨帶來的現金侵蝕能力，投資的迫切性較過往更高，但要在容錯率極低的市場環境中突圍，選股能力比過去更為重要，具複利效果、恆常性營收、訂價能力的標的成為提升投資勝率的關鍵。

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