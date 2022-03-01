烏克蘭葵花籽油無法出口 完美風暴助棕櫚油價格飆漲

俄烏危機持續，全球植物油供應緊張，棕櫚油價格飆升，首度成為四種主要食用油中最昂貴一種。

馬來西亞衍生品交易所毛棕櫚油期貨周一 (28 日) 大漲，其中基準的 2022 年 5 月毛棕櫚油期約收高 326 令吉或 5.46%，報每噸 6292 令吉。

今年全球植物油供需形勢緊張，頭號棕櫚油出口國印尼限制出口，南美天氣導致阿根廷的豆油出口受限，而最新的俄烏局勢發展，造成烏克蘭港口關閉，最大的葵花籽油出口國烏克蘭也無法輸出。黑海占世界葵花籽油產量的 60% 和出口的 76%。

一家全球貿易公司駐孟買的交易商表示，亞洲和歐洲煉油商已經提高了近月發貨的棕櫚油採購量，以取代葵花籽油，這種情況將棕櫚油推高至非理性價格的水準。

貿易商稱，雖然他們也可以選擇購買豆油。但即時豆油出貨量有限，與棕櫚油相比，要花費更長的等待時間才能到達亞洲。

由於天氣乾燥，阿根廷、巴西和巴拉圭的黃豆產量，預計都將下降。

吉隆坡一位食用油經銷商表示，對價格敏感的亞洲買家傳統上依賴棕櫚油，因為成本低且運輸時間短，但現在的價格，比豆油和葵花籽油每噸溢價超過 50 美元。

不過，交易商指出，棕櫚油的溢價應該是暫時的，隨著買家轉向 4 月發貨的豆油，瘋漲可能會在未來幾周內消退。