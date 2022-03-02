〈俄烏衝突〉小麥價格突破14年新高 玉米、黃豆由高點回落

芝加哥小麥連 3 日上漲，周三 (2 日) 漲幅仍超過 2%，價格攀升至 2008 年以來最高，市場還在擔憂俄羅斯入侵烏克蘭會造成長期供應中斷。

相較之下，玉米、黃豆價格均在衝高後有所回落。

格林威治標準時間 0324 ，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍的小麥合約上漲 2.5%，至 10.085 美元，早些時候曾觸及 2008 年 3 月以來的最高點—每蒲式耳 10.23 美元。

玉米下跌 0.5% ，至每蒲式耳 7.2175 美元，盤中早些時候升至 5 月以來的最高點，而黃豆下跌 1.6%， 至每蒲式耳 16.6275 美元。

一位新加坡穀物貿易商表示，國際價格正在飆升，亞洲市場沒有買家或賣家，因為沒有人確定這場戰爭會持續多久。

由於主要供應商俄羅斯和烏克蘭之間的衝突限制了供應，全球小麥、玉米和葵花籽油進口商可能會尋求替代運輸。

交易商表示，動物飼料玉米的買家急於預訂歐盟供應，以取代因俄羅斯入侵而受阻的烏克蘭出口，但由於歐盟也對烏克蘭供應的損失很敏感，他們可能很快不得不將目光投向別處。

俄羅斯和烏克蘭合計占全球小麥出口的 29%、玉米出口的 19% ，和向日葵油出口的 80%。

全球三大貨櫃航運公司，周二均暫停了往返俄羅斯的貨物運輸，這對與俄國貿易構成了又一次打擊。投資者擔心衝突可能會阻止俄羅斯和烏克蘭的農民在今年春季種植玉米等農作物。