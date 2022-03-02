美銀行對俄曝險低 股價卻暴跌 巴隆提兩因素說明

俄羅斯侵烏行動引發市場震盪之際，曝險很低的美國銀行股卻一併暴跌，巴隆周刊 (Barron’s) 歸納出兩項因素：投資人對聯準會 (Fed) 會如何反應的不安情緒，加上東歐地緣政治不確定性。

KBW 那斯達克銀行業指數 (代碼 BKX) 周二 (1 日) 跌 5.7%，跌幅為去年 6 月中旬以來最大。該指數追蹤全美規模最大的 24 家銀行，今年迄今已跌逾 6%。

巴隆認為銀行股遭重挫的第一個原因，是投資人對聯準會 (Fed) 會如何反應的不安情緒。

為了抑制居高不下的通膨，華爾街預測聯準會今年將升息七次，然而，即使近來大宗商品價格飆升和供應鏈吃緊未解種種因素導致通膨風險惡化，在全球局勢充斥不確定性之下，聯準會可能不會想要採取過於激進的手段，這代表銀行有可能必須繼續維持較低的存放利差。

另一個原因是東歐的地緣政治不確定性。

花旗集團 (C-US) 周一表示，其截至去年底對俄羅斯的曝險總額將近 100 億美元，但僅占集團持有資產總額的一小部分，美國銀行 (BAC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 的俄羅斯業務，甚至沒有排進公司的前 20 大市場，這說明了美國政府多年對俄羅斯寡頭富豪和企業祭出的制裁，讓美國銀行幾乎沒有直接接觸俄羅斯的機會。

但曝險有限不代表完全沒事，即使俄羅斯業務幾乎沒有直接出現在美國銀行業的資產負債表，這些銀行的客戶也有可能與俄羅斯進行接觸，從而對銀行帶來間接影響。

Jefferies 分析師 Ken Usdin 就稱，花旗有大約五成的收入來自美國以外地區，摩根大通也有將近四分之一的收入來自海外。

Usdin 說：「東歐經濟放緩、對全球資本市場的影響，加上網路攻擊風險，為美國銀行業帶來潛在挑戰，即使美國銀行沒有直接暴露在俄烏局勢的影響之下，這些挑戰仍有可能對企業造成不利。」