〈俄烏衝突〉歐盟同意將七家俄國銀行踢出SWIFT 但兩家關鍵銀行被放過

歐盟各國代表同意將七家俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）跨境支付系統，但未納入俄國最大銀行 Sberbank，以及俄國天然氣巨擘 Gazprom 掌控部份股權的 Gazprombank，凸顯歐盟仍擔憂孤立俄國對全球經濟的衝擊。

知情官員透露，VTB Bank PJSC、Bank Rossiya、Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank PJSC、Sovcombank PJSC、VEB.RF 等俄國銀行面臨被逐出 SWIFT 的窘境。

消息人士表示，波蘭等國家力促將更多俄國銀行納入名單。在正式生效前，歐盟仍可能調整名單，但機率不高。

知情人士說，歐盟各國正式通過這份名單十天後，這項措施才會生效；一個大國曾要求把時間放寬至 30 天。

歐盟未將 Sberbank 和 Gazprombank 排除 SWIFT 之外，顯示歐盟仍擔憂孤立俄國對全球經濟的衝擊，尤其是能源供應方面。歐盟也擔心俄國可能採取報復行動，減少能源供應。

Sberbank 的存戶存款占俄國存款總量的比率約 50%，零售客戶超過 1 億。Gazprombank 則是俄國能源集團的重要銀行之一。

SWIFT 成立於 1973 年，是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，總部位於比利時，由會員銀行負責運作。

對任何國家來說，跨境支付都很重要，從貿易、外國投資到匯款，都須仰賴跨境支付。若俄國被逐出 SWIFT，經濟活動將大受影響。

研究報告顯示，俄國在 2014 年面臨經濟制裁後，推出自己的跨境支付系統 SPFS，但使用者以國內機構居多，難以取代 SWIFT。