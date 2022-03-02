〈能源盤後〉俄軍犯烏第六日 WTI原油飆漲8% 突破每桶103美元

隨著俄軍入侵烏克蘭進入第六日，儘管西方國家努力避免打亂能源流動，但其制裁俄國的行動仍被市場視為擾亂供應。原油期貨價格周二 (1 日) 大漲，WTI 原油期貨價格大增 8%，登上 2014 年 7 月以來最高收盤價。

即使國際能源署宣布，其成員國已同意自緊急儲備中釋出 6000 萬桶石油，以緩解俄軍入侵烏克蘭後造成的供應短缺，但原油期貨價格仍持續走漲。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 7.69 美元或 8%，收每桶 103.41 美元，盤中高點觸及 106.78 美元，創下 2014 年 7 月 22 日以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 7 美元或 7.2%，收每桶 104.97 美元，創下 2014 年 8 月 8 日以來最高收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%，收每百萬 Btu 4.573 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 5.3%，收近每加侖 3.089 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲約 7.5%，收每加侖 3.151 美元，創 2014 年 2 月以來最高收盤價。

市場推動力

IEA 周二宣布，成員國達成協議，將釋出 6000 萬桶石油儲備。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，IEA 釋放石油儲備最大影響在於對市場情緒的影響，因為在消息宣布和石油進入實物市場之間，本質上就存在延遲和交錯。

與此同時，OPEC + 將於周三召開會議，決定 4 月份的產量水準。

加拿大皇家銀行資本市場分析師周一報告寫道，OPEC + 可能會堅守當前的增產計畫，即維持增產 40 萬桶 / 日不變。

儘管如此，分析師表示，「不完全排除未來幾周戰略轉變的可能性，倘若有實際供應中斷，或烏克蘭衝突的發展令當前 OPEC + 的夥伴模式站不住腳。」

據新聞報導，俄軍周二繼續砲擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫的平民目標，因為衛星圖像顯示，一支 40 英哩長的俄軍坦克和其他軍用車輛向烏克蘭首都基輔推進。

俄國防部表示，將瞄準基輔的情報和通訊目標，俄軍襲擊了基輔的電視塔，而新聞報導稱，俄軍戰略轉向攻擊平民區，以打擊烏克蘭抵抗的士氣。

西方國家周末和周一對俄國追加制裁，阻止特定俄國銀行進入 SWIFT 傳訊系統，且阻止俄國央行取得外匯存底。然而，這些舉措都刻意避免擾亂俄國能源流動，因為俄國是石油和天然氣的主要生產國。

但分析師表示，這些制裁行動似乎也削弱了市場對俄國商品的需求。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「由於法律形勢不確定，大宗商品消費者越來越不願意向俄國購買石油、液化天然氣、煤炭、金屬和穀物。」

「數家俄國銀行被排除在國際 SWIFT 支付系統之外，此現狀使得付款變得更加困難，更甚者，西方銀行正拒絕為這些交易提供資金。」

