IEA署長：OPEC+供應過低 人為造成能源市場缺口

據報導，國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 表示，石油市場正在遭受人為造成的供應缺口，他期望石油出口國組織及盟友國 (OPEC+) 在即將舉行的會議上，採取更多措施來壓低油價。

Birol 強調，造成原油價格高漲的其中一項原因是部分主要石油和天然氣供應商的立場，他認為，有部分產油國家在這方面沒有採取有益的立場。

「目前市場中存在了一些主要的抑制原因，可以被解釋為人為造成的緊張，因為在現今的石油市場上，我們看到主要產油國 OPEC + 國家擁有將近 600 萬桶 / 日的閒置產能。」Birol 說道。

他也表示，希望 OPEC + 在 12 月 2 日的政策討論會議中，可以採取必要措施，協助緩解全球石油市場的壓力，並使價格降至合理水準。Birol 也警告，高能源價格已經使新興國家經濟落入進入危險區。

Birol 也點名俄羅斯，稱該國可以輕鬆將對歐洲的天然氣出口增加約 15%，進而緩解供應緊張和價格過高。他表示，歐洲消費者冬天的命運主要端看俄羅斯的決定，以及冬天寒冷的程度。

美國週二宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中釋放約 5000 萬桶原油，並與中國、印度、日本、南韓、英國等 5 國採取協調行動，以遏止原油價格高攀和通膨升溫。

美國能源部長 Jennifer Granholm 日前也敦促，美國能源公司在賺取巨額利潤的同時，也應增加石油供應。

Granholm 明確表示，政府希望國內能源生產商盡自己的一份力量為市場增加石油供應。「我們希望鼓勵石油生產商增加供應。希望增加美國國內和世界各地的供應，以便我們可以降低油價的壓力。」她說。