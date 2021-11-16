IEA：美國產量復甦 可望使油價漲勢暫歇

國際能源署 (IEA) 周二 (16 日) 發布月度報告稱，隨著美國等地的石油產量復甦，油價漲勢可望獲得緩解。

因消費復甦和天然氣供應短缺，刺激對石油的額外需求，國際基準布蘭特原油期貨上月飆升至每桶 86 美元以上，創下 3 年新高，美國基準西德州中質原油 (WTI) 期貨則一度站上每桶 85 美元，寫 7 年新高。

IEA 表示，從各方面來看，全球石油供應依舊吃緊，但隨著美國產量復甦，油價漲勢可能獲得緩解。

IEA 指出，10 月全球石油產量每日增加 140 萬桶，在颶風艾達 (Ida) 過境後，美國墨西哥灣的復產可能進一步推升 11 月和 12 月產量，頁岩油鑽探商也趁油價走高而擴大鑽探作業。

IEA 預計，今年第 4 季全球石油產量估每日增加 150 萬桶，其中光美國就貢獻 40 萬桶。

IEA 表示，美國 10 月石油產量增長約占全球的一半，預計到了 2022 年，美國日產量將增加 110 萬桶，約占非 OPEC + 供應國的 60%，但還需等到明年年底才能恢復至疫情前水平。

IEA 對石油需求增長的預期與上月持平，2021 年每日估增加 550 萬桶，2022 年每日增加 340 萬桶。