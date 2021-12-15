〈能源盤後〉IEA：Omicron病毒恐減緩需求復甦 原油挫至一週多低點

週二 (14 日) 交易，原油價格下跌至 1 週多以來最低收盤價，係因國際能源署 (IEA) 表示，Omicron 新冠變種病毒將減緩原油需求的複甦。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示：「市場對生產者物價指數 (PPI) 的強硬、避險反應，以及 IEA 悲觀的報告，表明全球石油市場已經轉向過剩，越來越多國家和企業實施更嚴格的防疫政策，這些全令能源市場承壓。」

美政府週二報告，上個月生產者物價指數上升 0.8%，高於預期。

IEA 週二公布月報，將 2022 年非 OPEC 供應量預期下修 10 萬桶 / 日，也將需求預期同樣下調 10 萬桶 / 日，並稱新冠病例激增將阻礙全球需求復甦。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「下一季度供過於求的情況繼續增強。IEA 宣布，當前市場已經出現供過於求的情況，主要是因為 Omicron 變種株令國際旅行量下降。」

「雖然大多數市場大致上已從 Omicron 病毒最初引起的大跌中恢復，但航空旅行仍然特別敏感，且新的變種株仍然是進入新一年的主要風險。」Fraser 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 56 美分或 0.8%，收每桶 70.73 美元，盤中低點觸及 69.51 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 0.9%，收每桶 73.70 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 最近月原油期貨價格均創下 12 月 6 日以來最低收盤價。

Oanda 分析師 Craig Erlam 報告表示：「如果本週各國央行提振了市場的風險胃口，我們最終可能看到油價上漲，Omicron 的數據將會是關鍵。各國政府官員顯然很擔心，因為 Omicron 傳播速度令人擔憂，但進一步的防疫限制可能會帶來壓力，但交易者也會意識到，價格的任何下跌都可能讓 OPEC+ 突然調整。」

各國央行也是市場焦點，因為 Fed 預計週三將採取行動，可能會加速減少債券購買量，為明年春季升息鋪路。

Sevens Report Research 的 Richey 表示：「如果 Fed 本週政策會議後，鷹派程度更令市場擔憂，或者 Omicron 的消息惡化，那麼油價恐更容易崩潰，回測最近數月低點。但如果市場對疫情的擔憂開始緩解，且 Fed 縮表過程採鴿派加速立場，並重申 2022 年偏晚才會開始升息，那麼產生的資金流動風險可能會推動 WTI 價格回到最初的上行目標，即每桶 75 美元。」

與此同時，EIA 週三將公布上週 (12/10 止) 美國原油供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 170 萬桶、汽油庫存增加 20 萬桶，但蒸餾油庫存預計減少 40 萬桶。

其他能源商品交易