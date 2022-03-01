高盛上調美國今年通膨率至3.7% 預估至明年底升息11次

隨著通膨持續升溫，加上俄烏緊張局勢升級，高盛集團 (Goldman Sachs) 上調了美國今年的通膨預估至 3.7%，並預期美聯準會 (Fed) 將至 2023 年底升息 11 次。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在給客戶的報告中表示，近幾個月以來，通膨壓力持續擴大，並且俄烏戰火升級，西方國家宣布對俄羅斯銀行進行 SWIFT 制裁，儘管並未包含原油，但由於俄羅斯在能源供給中占有重要的地位，一旦對俄的經濟制裁升級，油產量大幅萎縮，油價將再度上升，進而加劇美國的停滯性通膨 (stagflation) 格局，導致 Fed 加速收緊貨幣政策。

高盛如今預估，到 2022 年底，美國通膨將達到 3.7%，高於先前預測的 3.1%。此外，報告中也預估至 2023 年底，通膨的升幅將為 2.4%，高原先前預期的 2.2%。

報告中指出，由於今年的通膨預期非常高，因此 Fed 在今年的 7 次 FOMC 會議上應該會穩定升息。明年，有鑑於高盛對 2023 年更高的通膨預測，預計明年升息次數將增加至 4 次，高於先前預估的 3 次，最終利率將略高於 2.75-3%。

美國商務部上周五 (25 日) 公布被聯準會 (Fed) 列為重要通膨參考指標的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，1 月年增率 5.2%，略高於《道瓊》預期的 5.1%，是自 1983 年 4 月以來最高。

包括食品和能源價格在內的總體 PCE 上漲 6.1%，為 1982 年 2 月以來的最大漲幅。按月計算，核心 PCE 上漲 0.5%，符合預期，而總體 PCE 則較上月上漲 0.6%。