通膨大亂鬥成長股流年不利 ? 歷史其實有給答案！

閱讀本文您將會了解： 升息環境對美股是好是壞。 投資人情緒與股市實際走勢的關聯性。 歷史經驗給投資人的啟示。

【事件】

自農曆新年結束以來，市場的震盪又開始加劇，先是美國通膨創下近 40 年的新高，後又有俄羅斯與烏克蘭之間的地緣衝突，而在這當中，又夾雜著市場對聯準會提早升息的預期干擾。在眾多變數的干擾下，美國 VIX 指數不但再次走高、成長股面臨修正激烈，就連投資人的情緒也轉為陷入悲觀。

【評析】

美國股市與成長股在這段期間之所以大幅震盪，主要來自兩個因素，一個是通膨走揚讓市場引發對聯準會的升息預期，另一個是地緣政治風險對商品原物料價格的干擾。表面上來看，這兩種因素彼此疊加，導致了美股從 2022 開年以來處於震盪局面，但在實際上，這些震盪都指向一個重要的結論：通膨走揚反映全球與美國經濟正在擴張，地緣政治只是輕輕從旁推了一把。(延伸閱讀: 聯準會主動出擊！最新利率決策與投資意涵)

在這樣的背景下，我們認為造成當前市場震盪的原因，並不足以替未來的長線投資下定論。因為無論景氣是好是壞，地緣政治總是偶會發生，而聯準會是否收緊貨幣政策，也是取決於美國景氣與就業市場的狀況，而非金融資產的價格表現。

歷史數據印證了當前投資人的擔心實屬過度。根據 Bloomberg 統計，在 2004 年與 2015 年的升息階段，儘管當年 S&P 500 成長型指數的年內最大跌幅，皆因升息預期而逼近 10%(甚至超過)，但該指數在當年全年的累積報酬皆有 5% 以上 (資料來源: Bloomberg, 2022.02.15)。

另外，儘管當前 AAII 投資人情緒指標顯示投資人的情緒已進入悲觀 (資料來源: J.P.Morgan, Global Markets Strategy，2022.1.26)，但根據歷史經驗，但凡投資人的情緒陷入悲觀，大盤指數在不久之後反而會開始向上，可見投資人情緒與股市的實際走勢，有著明顯的負相關。最重要的是，根據統計，儘管在聯準會升息初期，成長型股票的表現不如價值型股票，但若把時間拉長來看，成長股的表現反而可以遙遙領先價值型股票，這當中的原因，就是成長股的企業獲利，往往都較價值型股票要來得高 (見下圖)。(延伸閱讀: 開年市場大震盪 成長型類股今年還有機會嗎？)

由此可見，當前市場的震盪，對長線投資人來說反而是一個極佳的進場機會。特別是對美國科技或成長股有興趣的投資人，在進行風險評估與資產配置的同時，也可以伺機佈局成長型的股票資產，掌握中長線的增長機遇。(延伸閱讀: 美國股市：升息環境有助於美股大盤輪動向上)

過往經驗顯示，在聯準會升息初期價值股的表現優於成長股，但長期來看，成長股的表現終將勝出。

資料來源：TF INTERNATIONAL SECURITIES，資料日期：2022.2.10。

備註：藍線為價值股相對於成長股之走勢，指數向上代表價值股表現優於成長股，指數向下代表成長股表現優於價值股。本圖顯示在聯邦基金利率上揚期間初期，價值股表現優於成長股，但在升息即將進入中期到降息期間，成長股表現反而優於價值股。

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