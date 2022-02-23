調查：「通膨」將在2022年對全球市場帶來最大影響

根據小摩 (JPMorgan) 在週三 (23 日) 發布的最新調查報告顯示，「通膨」被認為將在 2022 年對全球市場帶來最大影響力。

根據小摩發布的機構交易客戶年度調查報告，在 718 名受訪機構與專業投資人中，約有 48% 認為「通膨」將會在今年對全球市場帶來最大衝擊。此外，「經濟混亂」和「全球疫情」也被視為影響 2022 年全球市場的最大因素之一，比例均為 13%。

小摩全球 FICC 電子商務銷售主管 Scott Wacker 表示：「有鑑於過去在 10 多年來通膨一直都不是交易商關注的重點，因此這項議題的關注和擔憂可能會導致更多的市場活動和波動。」

素有華爾街狼王之稱的卡爾伊坎 (Carl Icahn) 先前預測，熾熱的通膨將會給市場帶來麻煩，因為政府根本無法控制物價的上漲，他認為聯準會 (Fed) 的印鈔政策將以相對糟糕的情況退場。

國際貨幣基金組織 (IMF) 先前也指出，儘管通膨飆升有所減緩，但 G20 經濟體的總體通膨率仍然高於央行目標，仍然是一個「重大風險」，但是今年大多數經濟體的物價上漲，有望逐步放緩。

IMF 也表示，下行風險繼續占主導地位，在 1 月份將全球經濟長預測下調 0.5 個百分點至 4.4%，經濟指標表明「成長趨勢疲弱」。

小摩的調查中也顯示，有 29% 的受調者認為「行動交易應用」將會是未來 12 個月中最具市場影響力的技術。另外有近半的人認為，「人工智慧 (AI)」和「機器人學習」將是未來 3 年內最有影響力的因素，其次則是「區塊鏈」佔比約為 24%。