〈俄烏衝突〉俄烏首輪談判落幕 邊打邊談恐成常態

俄烏首輪談判周一（28 日）落幕，專家表示，烏克蘭總統澤倫斯基挺過初期混亂，加上有歐美國家支持，逐漸穩住陣腳，而俄羅斯是否會讓步，取決於俄國的軍事行動進展，未來邊打邊談可能成為常態。

俄烏談判代表團周一在白俄羅斯東南部的戈梅利州（Gomel）舉行首輪談判，持續時間約 5 小時。澤倫斯基會後說，第一輪談判並未取得想要的結果。

俄國總統普丁在談判結束前向法國總統馬克宏提出三大停戰條件：承認俄國在克里米亞的主權、烏克蘭非軍事化與去納粹化、確保烏克蘭的中立地位。

白俄羅斯外交部長 Vladimir Makei 則說，俄烏兩國達成的協議令人感到樂觀，雙方約定兩天後在白俄羅斯和波蘭邊境舉行下輪談判。

澎湃新聞報導，上海國際問題研究院俄羅斯中亞研究中心研究員趙隆說：「由於俄羅斯他的軍事行動上不希望大規模流血事件發生，不希望陷入城市的巷戰，這場軍事行動存在演變成一種持久戰和消耗戰的可能，因此俄羅斯不會放棄談判。」

趙隆表示，澤倫斯基極力避免俄國全面取得軍事優勢，因此他也不會完全拒絕談判。

趙隆認為，預料雙方未來仍會保持接觸，儘快啟動下一輪談判，但各方會場外的動作不會停，必須為自己爭取更多談判籌碼。俄國會進一步擴大在戰場上的優勢，包括對烏軍形成包圍之勢，或拿下某些重點地區，烏克蘭不排除繼續與西方國家聯手，反制俄國，未來邊打邊談可能會成為常態。

衛星圖像顯示，俄軍第二波進攻來勢洶洶，軍隊已抵達基輔郊區附近，綿延 64 公里。美國高階政府官員預料俄軍將在近日包圍基輔。

澤倫斯基則在官方臉書證實，已正式簽署加入歐盟的申請書。歐盟官員表示，對澤倫斯基來說，加入歐盟這一步對很重要，因為這可能對俄烏戰爭與俄烏談判產生重大影響。