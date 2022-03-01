澳洲央行維持利率不變 稱正在評估烏克蘭戰事影響

澳洲央行周二 (1 日) 將其現金利率維持在創紀錄低點的 0.1% 不變，符合市場預期。央行表示，正在評估俄羅斯入侵烏克蘭對經濟的影響。

央行總裁 Philip Lowe 發布聲明指出，烏克蘭戰爭是一個主要且新的不確定性來源。他表示，全球經濟正在繼續從疫情後復甦，但俄羅斯開啟戰爭使事情變得複雜。

澳元兌美元在決策宣布前報 0.7258，宣布後澳元下跌 0.2%，至 0.7248 美元，但跌勢很快收復。3 年期債券殖利率持平於 1.54%，而 10 年期債券殖利率微升至 2.19%。

Lowe 說，由於能源價格大幅上漲以及在需求強勁時供應鏈中斷，世界部分地區的通貨膨脹率急劇上升，受到烏克蘭戰爭影響，許多商品的價格進一步上漲。

Lowe 對烏克蘭的看法，以及他重申薪資和通貨膨脹率仍低於標準，凸顯了他的鴿派立場。相較於其他已開發國家央行，Lowe 認為，仍有時間監控事態發展。

他以薪資增長疲弱為由指出，通貨膨脹在一段時間內，不太可能持續回到澳洲央行的 2-3% 目標。

Lowe 表示，央行理事會準備保持耐心，正在監測影響澳洲通膨的各種因素。「雖然通膨已經回升，但現在就斷定它可持續在目標範圍內還為時過早。」