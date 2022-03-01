美股重點新聞摘要2022年03月01日

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美股財報：Zoom、惠普、蔚來汽車、百度

俄國遭嚴厲金融制裁 黃金重返 1900 美元 2 月大漲近 6%

俄烏戰事持續，西方國家祭出強而有力的最新一輪金融制裁，黃金期貨周一 (28 日) 上漲，重返每盎司 1900 美元整數關卡，2 月一共大漲近 6%，是去年 5 月以來最大漲幅。閱讀全文...

俄遭全球金融制裁 Brent 原油收盤突破 100 美元

由於主要能源生產國俄羅斯持續入侵烏克蘭，遭西方國家施以更多制裁，原油期貨價格周一 (25 日) 大漲，Brent 原油期貨價格突破每桶 100 美元。閱讀全文...

Lucid 2022 年電動車產量目標大砍 40% 盤後重挫逾 13%

電動車新創公司 Lucid 周一 (28 日) 盤後以供應鏈問題為由，把 2022 年產量目標大砍 40%，盤後股價應聲重挫逾 13%。閱讀全文...

摩根大通：只要蘋果維持第 1 財季的成長 股價仍有上揚空間

摩根大通發布最新投資報告顯示，如果蘋果 (AAPL-US) 能夠繼續維持類似 2022 財年第 1 季的成長，其股價可望出現比預期更高的「上行空間」。閱讀全文...

盧布暴貶 俄央行調升主要利率近 1 倍至 20%

俄羅斯央行周一 (28 日) 將該國主要利率從 9.5% 提高 1 倍以上至 20%，因為其貨幣盧布兌美元匯率在歐洲和美國實施一系列新制裁和處罰後創下歷史新低。閱讀全文...

SWIFT 制裁 + 退股俄企 德銀：俄烏戰爭「現在已成金融戰爭」

繼全球金融市場度過另一個動盪的周末後，俄烏戰爭找到了新的戰場。德意志銀行策略師 Jim Reid 周一 (28 日) 在報告中警告：「這事實上是一場金融戰爭。」閱讀全文...